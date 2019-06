Olimpia, completato lo staff di Messina

L'Olimpia Milano ha annunciato che Tom Bialaszewski andrà a completare lo staff tecnico della prima squadra, di cui Ettore Messina sarà capo allenatore, insieme a Mario Fioretti, Marco Esposito e Stefano Bizzozero.

Nato il 5 gennaio 1982 a New York, Bialaszewski ha cominciato la sua carriera di allenatore come 'video intern' dei Cleveland Cavaliers nel 2005/06, in seguito è stato ai Sacramento Kings, ha lavorato per i New Orleans Pelicans, ai Reno Bighorns della G-League, poi dal 2012 al 2016 ha lavorato per i Los Angeles Lakers prima come video-coordinator e successivamente come assistente allenatore.

Ha lavorato per Mike Brown, Mike D'Antoni e Byron Scott. Negli ultimi tre anni è stato direttore tecnico della NBA Academy in Australia.

SPORTAL.IT | 28-06-2019 23:54