Olimpia, Datome sulle sospensione delle coppe

A poche ore dalla sfida di Eurolega sul campo del Valencia, Datome ha spiegato il suo personale punto di vista sulla sospensione delle coppe europee invocata da coach Messina con una mail inviata ai vertici del basket europeo.

“A stagione inoltrata, non so quanto sia fattibile. Tutto però è in continua evoluzione e, quindi, ragionerei di settimana in settimana, come stanno facendo i governi. Se le condizioni resteranno queste, la stagione può finire”, le sue parole alla Gazzetta dello Sport.

OMNISPORT | 06-11-2020 09:47