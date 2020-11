Olimpia: definite le date dei recuperi di Eurolega

L’Eurolega ha comunicato le date di alcuni recuperi della competizione continentale di basket. L’Olimpia Milano recupererà il match contro l’Alba Berlino martedì primo dicembre alle 20.45.

La partita contro il Khimki Mosca, valida per l’ottava giornata, è stata invece programmata per martedì 8 dicembre, alle 16.30. La squadra di Ettore Messina è attualmente undicesima in classifica con 3 vittorie e 2 sconfitte, ma con appunto ben due gare da recuperare.

Gli altri tre recuperi: Baskonia-Zenit San Pietroburgo il 23 novembre (ore 19.30), Alba Berlino-Baskonia il 5 gennaio (ore 20.00), Zenit San Pietroburgo-Panathinaikos il 17 febbraio (ore 18.00).

OMNISPORT | 17-11-2020 14:52