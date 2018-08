Olimpia, frecciata dall'ex Goudelock

Goudelock, fondamentale, per l'Olimpia, per la conquista dello Scudetto 2017/18, non si è dimenticato della sua ex squadra, in particolare di coach Pianigiani. Nell'augurare buona fortuna a Cole, neo acquisto di Avellino, il Mini Mamba gli ha chiesto un favore.

"Segnane 30 a Pianigiani per me". Questa la richiesta di Goudelock. Da ricordare che, durante la scorsa stagione, i rapporti tra l'americano e l'allenatore dell'Olimpia non sono stati sempre facili. In estate è poi arrivata la separazione tra i due ma Goudelock non ha dimenticato Pianigiani.

SPORTAL.IT | 28-08-2018 10:00