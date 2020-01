L'Olimpia Milano è in Israele per sfidare il Maccabi Tel Aviv in Eurolega. Anche Shelvin Mack è in Israele. Ma non tornerà in Italia.

Dopo Aaron White, che si è subito accasato a Tenerife, la società meneghina ha divorziato dal play statunitense, che era stato fortemente voluto da Ettore Messina ma che non ha mai reso secondo le aspettative.

L'ex Nba ha trovato l'accordo con l'Hapoel Gerusalemme, l'annuncio a ore.

SPORTAL.IT | 16-01-2020 13:19