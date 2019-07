Olimpia, Gamba: "Terrei James ma ad una condizione"

Sandro Gamba, classe 1932, è un monumento del basket italiano. L'ex giocatore e coach di Milano, in esclusiva a Sportal.it, si è soffermato sulla nuova Olimpia e sul tema caldo del momento, ossia la conferma o meno di James.

Gamba, le piace la nuova Olimpia. Stanno arrivando tanti giocatori importanti…

"La vera garanzia è aver preso Messina che conosco benissimo e so perfettamente cosa può fare. Con Messina, Milano può star serena".

Si aspetta una stagione spettacolare da parte dell'AX?

"Mi aspetto una squadra capace di lottare in ogni partita. Messina sa come si fa".

Se dovesse prendere lei la decisione finale, lo confermerebbe James?

"Sì, lo terrei ma ad una condizione. Gli farei fare un bel po' di panchina per ridimensionare il suo smisurato ego. Lui è uno che mangia il pallone, ecco farlo sedere in panchina per qualche minuto in più, gioverebbe a tutti, in particolare a lui".

SPORTAL.IT | 18-07-2019 08:06