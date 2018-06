Olimpia, il mercato è già fatto

L'Olimpia non perde tempo. Festeggiato, solo qualche giorno fa, il 28esimo Scudetto, Milano si è già attivata per allestire il roster per la prossima stagione. Salutati, di fatto, l'MVP della serie finale Goudelock, Theodore, M'baye, Pascolo e Abass, i biancorossi hanno confermato Bertans, Tarczweski, Gudaitis, Jerrells, Kuzminskas e Micov.

Preso Della Valle, in arrivo Nedovic e Burns. Cusin e Cinciarini resteranno e potrebbe tornare Fontecchio, di rientro dal prestito a Cremona. Il colpo finale dovrebbe essere James, fresco di titolo greco con il Panathinaikos. Intanto Rossini ha preso il posto di Portaluppi come direttore sportivo del club.

SPORTAL.IT | 21-06-2018 07:45