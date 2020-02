Olimpia in viola per Kobe Bryant

L'Olimpia Milano in occasione della Final Eight di Coppa Italia abbandonerà la classica divisa biancorossa per omaggiare Kobe Bryant per una divisa speciale gialloviola.

Così il club meneghino ha voluto ricordare la leggenda dei Lakers, scomparsa insieme ad altre otto persone (tra cui la figlia Gianna), nel terribile incidente in elicottero Il ricavato della vendita del merchandising sarà interamente devoluto a 'Mamba On Three', il fondo creato dalla 'Mamba Sports Foundation' per sostenere finanziariamente le famiglie delle altre vittime.

"Abbiamo deciso di compiere un gesto simbolico, unico, quello di abbandonare per una volta i nostri amati colori tradizionali e indossare quelli storicamente legati alla presenza di Kobe Bryant sul campo. Bryant è stato un giocatore di riferimento, che ha ispirato milioni di sportivi in tutto il mondo nel corso di una carriera leggendaria, nata proprio in Italia. Onorarlo ancora una volta è un modo per ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per il basket mondiale", è la nota diffusa da Giorgio Armani.

SPORTAL.IT | 12-02-2020 16:53