Olimpia ko in casa, Messina sconcertato dalla difesa

La sconfitta casalinga con l’Alba Berlino, che vince 102-96, turba il coach dell’Olimpia Milano Ettore Messina.

“In questo momento non riesco a fare analisi – dice a caldo -. Dopo i primi venti minuti, in cui abbiamo concesso 45 punti, ci siamo parlati e ho detto che avremmo dovuto difendere da Eurolega. Abbiamo chiuso a 102. In attacco è stata una delle migliori prestazioni dell’anno, ma in difesa abbiamo lacune individuali, che andrebbero superate con un maggiore lavoro di squadra”.

“E’ stato un passo indietro molto grave” chiosa Messina.

SPORTAL.IT | 04-02-2020 23:12