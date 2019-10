Olimpia ko in Eurolega, non basta Scola top scorer

Parte con una sconfitta l’Eurolega dell’Olimpia Milano: all’Audi Dome di Monaco di Baviera il Bayern si impone per 78-64 al termine di una partita condotta per quasi tutti i 40’. Per l’Olimpia un paio di fiammate nel primo tempo e in avvio di ultimo quarto, ma ancora un attacco che paga brutte percentuali al tiro (4/21 da tre) e qualche palla persa di troppo.

Positivo l’esordio di Luis Scola, top scorer biancorosso con 17 punti e 6 rimbalzi in 28’; in doppia cifra anche Rodriguez (14 e 6 assist) e Amedeo Della Valle, 10 punti di cui otto nell’ultimo quarto. Nel Bayern il migliore è Vladimir Lucic (18), bene anche Dedovic (16) e Lo (12).

C’è subito Scola in quintetto per Milano, insieme a Mack, Moraschini, Roll e Tarczewski. L’inizio biancorosso, però, segue quello con Treviso e Brescia: l’Olimpia finisce sotto 10-3 con Lucic e Dedovic subito in palla, e a scuotere la squadra sono l’argentino e l’ingresso in campo di Sergio Rodriguez: controparziale propiziato dai due per il 12 pari. Il Chacho continua a macinare canestri, e l’Olimpia chiude avanti di 1 a fine primo quarto (23-22) nonostante le cinque palle perse nei primi minuti.

Biligha firma subito il +3 in apertura di secondo quarto, ma sull’Olimpia poi cala il buio: il Bayern scappa via con un break di 18-2 volando a +13 con Milano che non segna dal campo per oltre sette minuti. Tre canestri di Scola tengono a galla l’Olimpia, che va al riposo sotto di 8 sul 42-34. Nel terzo quarto Milano torna un paio di volte sul -6, ma il Bayern è bravo a tenersi su con i canestri di Monroe e Lo, e al 30’ è +11 per i bavaresi.

Sull’orlo del baratro però l’Olimpia si sveglia, aprendo il quarto periodo con un parziale di 9-0 firmato da Rodriguez e Della Valle. Dedovic sblocca il Bayern, e Lucic lo riporta a +8 a 3’09” dalla fine. Della Valle segna ancora da tre, ma il Bayern scappa via con l’ex Roma chiudendo la partita con un parziale di 15-4 che segna la via anche in un’ipotetica differenza canestri.

SPORTAL.IT | 03-10-2019 22:34