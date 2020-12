Olimpia, la rabbia di Messina: "Sconfitta inaccettabile"

Seconda sconfitta consecutiva per l’Olimpia Milano, che dopo il ko contro il Barcellona in Eurolega cade anche in campionato, per la prima volta in stagione.

Ad Assago passa Brindisi per 88-82. Ettore Messina ha commentato la prestazione dei suoi con molta amarezza: “È una sconfitta molto brutta. Abbiamo subito 88 punti e questo non è dipeso dalle assenze di Hines, Rodriguez e Delaney. Mi prendo le responsabilità per averli tenuti fuori, ma in difesa abbiamo offerto una prestazione inaccettabile”.

“Complimenti a Brindisi che ha giocato con attenzione e precisione, ma noi dobbiamo capire che serve giocare sempre bene in difesa, non una partita sì e una no”.

OMNISPORT | 13-12-2020 20:33