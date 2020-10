Olimpia, l'Eurolega parte da Monaco

Inizia oggi l’avventura dell’Olimpia in Eurolega. I ragazzi di coach Messina sono attesi dalla delicata sfida sul campo del Bayern Monaco (oggi, ore 20.30). I precedenti in terra bavarese non sono incoraggianti: un successo e due sconfitte.

Non saranno della gara gli infortunati Micov e Punter. Coach Messina è pronto alla sfida: “Affrontiamo un’avversaria come il Bayern molto aggressiva e atletica, contro la quale dovremo cercare di trovare energia e, nella nostra panchina, le risorse per sopperire a due assenze importanti. La leadership dei giocatori che sono stati protagonisti in EuroLeague per molti anni sarà per noi fondamentale per affrontare un torneo che è lungo e molto impegnativo”.

OMNISPORT | 02-10-2020 09:14