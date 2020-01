Olimpia, Messina chiarisce su Crawford

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina in un'intervista alla Gazzetta dello Sport parla dell'ultimo ingaggio della società meneghina, Drew Crawford: "E’qui perché abbiamo fuori sia Brooks sia Moraschini e non sappiamo ancora quando potranno rientrare. Avevamo quindi bisogno di un giocatore fisico che ci permettesse di spendere Micov anche da ala-forte, cosa che avevamo cominciato a fare grazie alla fisicità garantita da Riccardo, ma che poi abbiamo dovuto sospendere per i noti motivi".

"È certamente un giocatore di prospettiva, non è qui di passaggio. Vediamo come si ambienta da noi,ho fiducia che possa diventare una pedina importante per il nostro futuro. Tutti mi hanno parlato benissimo del ragazzo.Se vieni da Northwestern conosci la pallacanestro, non stai cinque anni in quel luogo se non hai la testa".

SPORTAL.IT | 30-01-2020 11:24