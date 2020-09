Olimpia, Messina: "Datome il nostro Mattarella"

In una lunga intervista al Corriere della Sera, Messina, coach dell’Olimpia, ha fissato l’obiettivo per quanto concerne l’Eurolega (al via venerdì con l’esordio dei biancorossi sul campo del Bayern Monaco).

“L’energia per fare bene in Europa dobbiamo trovarla in Italia. Dobbiamo arrivare al match di Eurolega caricati e motivati dalla partita giocata in campionato: l’obiettivo è qualificarsi alle finali”. Poi una battuta su Datome, già perfettamente integrato nella squadra: “Un pilastro. E’ il nostro Sergio Mattarella”.

