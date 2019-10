Olimpia, Messina furioso: "Mi stanno facendo arrabbiare"

Il coach dell'Olimpia Ettore Messina in un'intervista a Time Out, inserto de La Gazzetta dello Sport, si esprime sul momento attuale di Milano: "Posso comprendere un certo calo dopo l’impegno di Coppa, ma non il disordine. Non lo accetto. A volte bisogna portarla a casa con le unghie, in Italia non lo stiamo facendo. Questo mi fa arrabbiare".

La partita contro Roma: "Si va là per vincere. Dobbiamo riprendere il cammino perché perdere troppo terreno poi può diventare un problema nei playoff. Prima, tra l’altro, c’è la Coppa Italia che vogliamo vincere. I grandi obiettivi sono in Italia".

Il rapporto con Piero Bucchi: "La conoscenza nel settore giovanile della Virtus Bologna. Non ci siamo mai persi di vista, sappiamo che l’uno per l’altro ci saremo sempre. Feci io nel 2008 il suo nome a Livio Proli? Andò più o meno così. Ma il merito delle belle stagioni milanesi è tutto suo".

SPORTAL.IT | 23-10-2019 08:23