Olimpia, Messina: "Il Barcellona è fenomenale"

L'inizio di Eurolega dell'Olimpia è da applausi: quattro vittorie e una sola sconfitta. Al Forum arriva il Barcellona, una delle favorite per vincere il massimo trofeo europeo. Grande attesa per vedere all'opera Mirotic, ex stella NBA, ora blaugrana.

Coach Messina avvisa i suoi: "Giochiamo contro una squadra fenomenale. Per noi è un'occasione per misurarci con il livello più alto". Rodriguez chiama a raccolti i tifosi: "Mi aspetto un Forum pieno di energia". Lo scorso anno, nei due faccia a faccia, ha sempre vinto il Barça.

SPORTAL.IT | 01-11-2019 07:45