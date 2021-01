Olimpia, Messina: "Le assenze costringono a reinventarci"

L’Olimpia Milano è chiamata a un nuovo impegno di Eurolega: venerdì 8 gennaio alle 21 giocherà in trasferta a Madrid contro il Real.

Milano arriva alla gara con tre vittorie nelle ultime quattro gare in trasferta: questa volta però non ci sarà per problema muscolare dell’ultimo minuto Shavon Shields la cui assenza si unisce a quella di Micov.

Non a casa, proprio delle assenze ha parlato coach Ettore Messina: “Affrontiamo un grande avversario che nonostante le perdite di Facundo Campazzo e Anthony Randolph ha continuato ad avere un rendimento molto elevato. E’ una squadra profonda ed esperta che purtroppo affrontiamo senza Shavon Shields e senza Vlado Micov il che ci costringerà a reiventare il piano partita”.

OMNISPORT | 07-01-2021 18:15