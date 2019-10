Olimpia, Messina: "Patetici nel primo tempo"

Il coach dell'Olimpia Milano Ettore Messina ha commentato così la vittoria contro Roma: "Roma ha giocato una partita molto gagliarda, che poteva andare in un modo o in un altro. E' una vittoria per noi molto importante. Spero non mi accuserete di plagio se dico che abbiamo avuto una prestazione patetica nel primo tempo, con mancanza di coesione, di difesa, di lucidità in attacco. Abbiamo avuto l’energia per reagire e non finire a -20 nel primo tempo. Cinciarini ci ha dato una grossissima mano per leadership e fisicità. Kaleb, una presenza enorme sotto canestro sia in attacco che in difesa".

Sul divario di prestazioni tra campionato e Eurolega: "E’ fondamentale trovare continuità nei quintetti, perché giochiamo con due squadre diverse. L’approccio è la cosa più importante", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 27-10-2019 17:31