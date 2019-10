Olimpia, Messina promuove quasi tutto

"E' sempre importante cominciare in casa con una vittoria, è stata una gara difficile per entrambe le squadre, dopo un ottimo inizio abbiamo faticato in difesa e sofferto problemi di falli che hanno inficiato le nostre rotazioni". Così il coach dell'Olimpia Messina dopo la prima vittoria in Eurolega.

"Complimenti ai nostri giocatori per come hanno combattuto e lo Zalgiris per aver giocato ad alto livello per 40 minuti. Non siamo riusciti sempre a rompere la loro pressione dopo i liberi, è qualcosa su cui dobbiamo lavorare. Mi è piaciuto Brooks, ci da una fisicità importante come 3, quando arriverà Arturo (Gudaitis) non si mangeranno minuti. Ci sono problemi di comunicazione difensiva e dettagli in attacco su cui lavorare, ma è anche vero che giochiamo un mese insieme. Tutte le squadre nuove fanno fatica, in Eurolega non c'è nulla di scontato. Biligha all'inizio era abbastanza imbarazzato, poi si è sciolto ed ha fatto cose molto positive".

SPORTAL.IT | 11-10-2019 23:32