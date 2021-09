Olimpia, Messina sa su cosa lavorare

Buona la prima. l’Olimpia parte bene in campionato, vincendo a Napoli ma ora c’è da preparare la delicata sfida con il CSKA Mosca, in programma al Forum giovedì e valida per l’esordio in Eurolega.

“Abbiamo avuto momenti buoni e altri meno buoni. È stata una serata di tiro non eccellente anche se abbiamo attaccato qualche cambio difensivo nel modo giusto. Però difesa e rimbalzi sono stati di eccellente livello”, le parole di Messina nel post match a Napoli.

