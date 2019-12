Olimpia, Messina sfida il proprio passato

Santo Stefano in campo per l'Olimpia che oggi, alle 18.00 ora italiana, sarà di scena sul campo del CSKA Mosca. Per Messina una gara speciale. L'attuale allenatore dei biancorossi ha allenato i campioni in carica dell'Eurolega per sei anni complessivi (in due distinte avventure).

"E' una sfida enorme e un onore affrontare una squadra che difende il titolo e che, senza mancare di rispetto a nessuno, considero il miglior club d'Europa", le parole dello stesso Messina. Grande attesa per l'ex milanese Mike James, ora stella al CSKA.

SPORTAL.IT | 26-12-2019 09:44