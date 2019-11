Olimpia: Messina si gode la vittoria e aspetta Moraschini

L'Olimpia Milano vince l'ottava partita consecutiva, la terza in campionato, e batte autorevolmente Pistoia con il punteggio di 83-63. E Ettore Messina nel dopo partita spende parole di elogio per i suoi, non mancando di fare il punto su Arturas Gudaitis e il suo infortunio.

"La nostra è stata una buona partita – ha sottolineato il coach dell'Olimpia -. Abbiamo avuto la possibilità di concedere minutaggio a tutti e abbiamo affrontato l'avversario con serietà. Positivo il fatto di aver concesso un po' di riposo a Scola e Chacho. Gudaitis invece è alle prese con un problema, che però non è grave. Tornerà in campo nell'arco di quattro settimane. Moraschini? Per lui non è facile ritagliarsi uno spazio importante, ma ci arriverà e di questo sono sicuro".

SPORTAL.IT | 11-11-2019 22:59