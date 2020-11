Olimpia, Messina: "Torniamo a difendere bene"

Il coach di Milano Ettore Messina ha parlato in vista della partita di Eurolega contro lo Zalgiris: “Dopo una sconfitta casalinga tornare in campo è sempre difficile, soprattutto dovendo affrontare una formazione veloce e aggressiva come è lo Zalgiris”.

“Contro la Stella Rossa abbiamo giocato una partita difensiva scadente, ma in EuroLeague se vogliamo vincere delle partite dobbiamo tornare a difendere come abbiamo fatto nella prima parte della stagione. Il reintegro dei giocatori che erano infortunati e le incertezze del calendario hanno senza dubbio determinato degli squilibri, ma questa non può diventare una scusante, semmai darci un motivo per compattarci ancora di più”.

OMNISPORT | 20-11-2020 10:56