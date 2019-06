Olimpia Milano a caccia di italiani

Gli stranieri sono quelli che stuzzicano solitamente maggiormente le fantasie dei tifosi, ma per l’Olimpia Milano sarà un’estate calda anche sul fronte italiani. Solo Andrea Cinciarini e Jeff Brooks, infatti, sono destinati a restare in biancorosso, tra gli azzurri presenti nel roster dell’ultima stagione

La nuova AX targata Ettore Messina (mercoeldì alle 15 la presentazione ufficiale del tecnico) dovrà cercare sul mercato quattro italiani, per arrivare alla quota sei del regolamento. Non è certo un mistero l’interesse per Gigi Datome, già cercato nell’estate 2015 prima dell’approdo del capitano azzurro al Fenerbahce, così come Riccardo Moraschini e Paul Biligha sono nomi spendibili per avere un ruolo di livello in un campionato allungato di ulteriori quattro giornate. Ma anche altri giocatori potrebbero finire nel mirino biancorosso, per un avere roster un po’ più azzurro.

in collaborazione con basketissimo.com

SPORTAL.IT | 18-06-2019 16:40