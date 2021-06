Olimpia Milano, il secondo innesto è Devon Hall

Nelle ultime ore l’Olimpia Milano ha annunciato l’ingaggio di Devon Hall guardia, proveniente dal Brose Bamberg, con cui ha giocato il campionato tedesco e la FIBA BCL nell’ultima stagione.

“Abbiamo puntato su Hall perché è un ragazzo in crescita, con il profilo atletico, tecnico e umano che cercavamo – dice il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos – Siamo convinti che abbia le qualità per far parte del nostro progetto”.

“Sono super entusiasta di far parte di un club con la storia dell’Olimpia. Avrò la grande opportunità di confrontarmi al livello europeo più alto possibile e al tempo stesso di migliorare come giocatore grazie ad uno staff tecnico di grande esperienza”, dice Hall.

OMNISPORT | 21-06-2021 11:28