Olimpia Milano implacabile: poker europeo sull'Alba Berlino

Quarta vittoria consecutiva in Eurolega per l'Olimpia Milano, che batte l'Alba Berlino in terra tedesca: finisce 81-78, grazie a una nuova rimonta in Europa.

Vittoria importante, perché l'Olimpia ha nuovamente, come a Roma, dimostrato una reazione dopo una prima metà di gara insufficiente in attacco: ai 26 punti segnati nei primi 20' (di cui solo 9 nel secondo quarto) seguono 27 punti nel solo terzo periodo, con un ultimo quarto marchiato a fuoco da Nemanja Nedovic e dalle sue triple (4/7 per 12 punti, tutti negli ultimi 10'06'' di partita). Gran prova anche di Luis Scola (14 e 6 rimbalzi), in doppia cifra anche Rodriguez, top scorer biancorosso con 15 punti. In casa tedesca il migliore è il lituano Giedraitis (18 con 4/7 da 3), in doppia cifra anche l'ex Caserta Siva (20 con 4/12 dal campo).

Con Burns il prescelto per restare fuori dai dodici (insieme a Brooks e Mack rimasti a Milano), l'Olimpia parte con Roll e Scola in quintetto dall'inizio, ed è proprio l'argentino tra i protagonisti dell'ottimo avvio (7-0), segnando 6 dei primi 11 punti di squadra. L'Alba però è ispirata dalla lunga distanza, e la seconda tripla della partita di Giedraitis, che vale il sorpasso sul 12-11. White scuote l'Olimpia, ma Berlino allunga con Mattisseck e serve una tripla del Chacho Rodriguez per ridurre a 1 il divario tra le due squadre alla sirena del primo quarto. La squadra di Alto parte benissimo nel secondo quarto, andando sul +6 con Ogbe e Thiemann, con Micov che sblocca Milano. Per oltre 4'30'' le due difese annullano i rispettivi attacchi, coi padroni di casa che rompono l'equilibrio firmando il massimo vantaggio con una tripla dell'ex NBA Cavanaugh. Milano si smuove con gli acuti di Roll e Della Valle, ma due liberi di Siva fissano il punteggio all'intervallo sul +7 tedesco.

Nnoko in avvio di ripresa firma il +9 Alba, ma Milano si smuove e con un 11-3 di parziale di squadra torna a -1. Siva e Giedraitis riportano i padroni di casa a due possessi pieni di vantaggio, ma l'Olimpia non molla e resta agganciata, sorpassando con un layup di Scola. Il canestro dell'argentino sveglia i tedeschi, che tornano a +5 con l'ennesimo canestro di Giedraitis e un gioco da tre punti di Thiemann. Nella ripresa però l'Olimpia è un'altra, e firma un bel 9-1 di parziale con le triple di Cinciarini, Micov e Nedovic, per chiudere avanti al 30' (53-50).

L'Alba è bloccata, e una nuova tripla del serbo col numero 16 vale il +7 ospite. 6 punti di fila di Siva riportano Berlino a contatto, ma Nedovic segna ancora da tre e Gudaitis firma il +8 a 5' dalla sirena. L'ex Warriors segna ancora dall'arco in risposta a Sikma, e dopo una serie di tiri liberi a chiuderla (nonostante l'Alba riesca a tornare a -2 con una tripla di Giffey) sono sei punti del Chacho Rodriguez, nella notte in cui supera quota 2500 punti in Eurolega in carriera.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 29-10-2019 22:22