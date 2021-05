Olimpia Milano, Messina elogia due giocatori su tutti

L’Olimpia Milano ha battuto Trento 74-65 e ha chiuso la serie 3-0 volando così alle semifinali di campionato. Una prova di forza per la squadra di Ettore Messina, che tra pochi giorni sarà impegnata nelle Final 4 di Eurolega.

Al termine del match, Messina ha dichiarato: “Sono molto contento del risultato, anche perché affrontavamo una squadra molto in forma che ci ha messo in grande difficoltà. E’ stato fondamentale l’alto livello espresso da Moraschini, soprattutto dopo l’infortunio di Shields. Anche Roll è stato un grande esempio di professionalità perché si è fatto trovare pronto. Adesso vedremo chi affronteremo in semifinale”.

OMNISPORT | 16-05-2021 23:56