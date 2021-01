Olimpia Milano, Messina: "Recuperiamo Micov"

L’Olimpia Milano torna in campo domani sfidando Treviso. Alla vigilia del match ha parlato Ettore Messina contento di aver recuperato Micov.

“Sappiamo perfettamente che grazie al lavoro di Max Menetti la squadra di Treviso che incontreremo domani non è la stessa che abbiamo battuto nel girone di andata e l’ha dimostrato ad esempio nell’ultimo turno vincendo a Trento. Quindi non sarà una partita semplice, come sempre in trasferta, in cui difendere bene sui tiratori, sui loro movimenti, e attaccare le difese alternate nel modo giusto, saranno aspetti fondamentali per la nostra partita. Oltre a questo per noi, come capita sempre in questo periodo, sarà importante recuperare energie fisiche e mentali dopo l’impegno di EuroLeague. Però attraversiamo un buon momento, siamo contenti, dopo tanto tempo recuperiamo Vlado Micov, che ci darà qualche minuto, il che ci dà fiducia, in attesa di riavere anche gli altri assenti”.

OMNISPORT | 23-01-2021 17:40