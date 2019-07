Olimpia Milano: rivoluzione in regia

La Pallacanestro Olimpia Milano ha annunciato di aver firmato un contratto di due anni con Shelvin Mack, playmaker di 1.91, nato il 22 aprile 1990, a Lexington, Kentucky, proveniente dagli Charlotte Hornets.

"Sono felice di questa incredibile opportunità datami dall’Olimpia Milano. Competere ad un livello così alto, nel nuovo capitolo della mia carriera, è molto motivante", dice il neo biancorosso.

"Siamo felici che Shelvin Mack dopo otto anni di NBA abbia scelto Milano per iniziare la sua carriera europea – commenta il general manager dell’Olimpia, Christos Stavropoulos -. L’abbiamo voluto per le sue qualità di leader, difensore e giocatore vincente che aiuteranno la squadra a trovare una sua identità e a crescere come gruppo".

SPORTAL.IT | 25-07-2019 16:47