Olimpia Milano, vittoria toccasana a Varese nel derby

Il derby va all'Olimpia Milano, che rialza la testa e va a vincere a Masnago riacciuffando una partita che si era messa malissimo, con Varese che si era portata anche a +13. Quindi la grande rimonta, guidata da un James Nunnally da 17 punti nel terzo quarto e una grande prova anche da parte dei vari Nedovic, Micov, Brooks e James. Varese si aggrappa ai 21 di Avramovic, ma non basta: vince Milano 94-84.

Jerrells e Omic sono gli esclusi per turnover, non recupera Burns (contrattura dorsale), ed il primo quarto è equilibrato, seppur con i tricolori spesso avanti, con un inizio positivo della coppia James-Micov, a cui risponde un Avramovic preciso al tiro. Salgono subito i decibel a Masnago, per proteste arbitrali, mentre l'AX perde palloni banali, con i padroni di casa ad approfittarne per piazzare il sorpasso (29-25 al 13'), con Scrubb e Salumu. La difesa milanese non tiene, per i tricolori arrivano anche problemi a rimbalzo e Varese allunga, arrivando in doppia cifra di vantaggio (42-32 al 18').

Avramovic apre la ripresa con cinque punti per +13 interno, a cui Nunnally riesce a rispondere con sette punti in fila, riportando sotto i tricolori. Il parziale milanese prosegue con altre tre canestri pesanti, firmati Kuzminskas e Nedovic, per il sorpasso (55-56 al 25’). L'ex Fenerbahce prosegue il suo terzo periodo stellare, in cui segna 17 punti personali, e lancia anche l’allungo tricolore, col massimo vantaggio (63-69) all’ultimo mini intervallo. L'AX sale anche a +7, Scrubb e Avramovic ricuciono lo strappo, ma si fanno sentire Brooks e Tarczewski, prima del canestro pesante di Micov per il primo +10 milanese (76-86 al 37'). E' la fuga buona e Milano torna al successo.

Articolo in collaborazione con Basketissimo.com

SPORTAL.IT | 14-04-2019 08:29