Olimpia, molto ruota intorno a Burns

Il mercato giocatori dell'Olimpia Milano è ancora fermo al palo, con il club che ha voluto prima completare lo staff societario e tecnico, per poi dare il via alla campagna acquisti. Ora quella fase è stata completata e, dunque, si entra nel vivo delle varie trattative. La prossima settimana sarà calda soprattutto sul fronte italiani: è atteso, infatti, il dibattimento del caso riguardante Christian Burns, dopo il quale si saprà se il giocatore sarà squalificato o meno, per quella positività riscontrata a metà maggio, dopo l'ultima gara di stagione regolare al Forum contro Trieste.

In base alla decisione dell'agenzia antidoping, si sbloccherà (o meno) la situazione legata a Paul Biligha. L’accordo tra il club con sede ad Assago ed il giocatore, in uscita da Venezia, non è un problema, ma la trattativa entrerà nel vivo ed eventualmente portata alla conclusione, solamente in caso di squalifica di Burns. Se l'ex canturino verrà assolto, farà parte del blocco italiano del roster milanese della prossima stagione, aggiungendosi così a Cinciarini, Della Valle e Brooks. Poi ne resteranno due per arrivare alla quota sei regolamentare.

Con il quasi addio alla pista Datome, con l'annuncio del rinnovo del capitano azzurro al Fenerbahce atteso nei prossimi giorni, sembra tornare d'attualità la pista legata a Riccardo Moraschini, seppur in ruoli diversi. Il giocatore non ha ancora risposto alla proposta di conferma di Brindisi, proprio attendendo un'eventuale possibilità da una squadra con obiettivi più importanti, ma nei prossimi giorni dovrebbe sciogliere la riserva. Senza dimenticare la pista legata a Bruno Cerella. Insomma, sarà un inizio di luglio 'italiano' molto caldo per Milano.

SPORTAL.IT | 30-06-2019 13:09