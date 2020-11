Olimpia ok in Eurolega, le parole di Messina

Il coach di Milano Ettore Messina ha commentato così il successo sullo Zalgiris: “E’ stata una gara difficile, dura, come sapevamo, abbiamo giocato molto bene nel secondo quarto e nella prima metà del terzo quarto”.

Il momento di parità dopo il +20 ha dato la scossa alla squadra: “Ero abbastanza preoccupato, però più che pensare a tutto ciò che non era andato bene, ho spinto la squadra ad avere fiducia. Ho sistemato la difesa, qui Hines ha dato una mano, smettendo di cambiare e puntando su qualche recupero, che lui sa fare bene. Il tema non era recuperare in attacco, ma recuperare in difesa. Punter e Delaney lentamente stanno prendendo il loro posto”.

“Negli ultimi quattro-cinque minuti siamo tornati a giocare bene, Hines ha dato grande contributo. Ho fatto i complimenti ai ragazzi”.

