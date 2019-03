Olimpia, Pianigiani: "A viso aperto con il Real Madrid"

Reduce dall'importante vittoria interna con l'Olympiacos, l'Olimpia fa visita al Real Madrid (palla a due ore 21.00) per provare l'impresa e continuare a correre verso i play-off di Eurolega: "Dovremo andare a viso aperto, provandoci con il nostro sistema di gioco".

L'Olimpia è settima in classifica. Pianigiani guarda all'immediato futuro: "Giochiamo quattro partite: tre con le favorite per andare alle Final Four ed una con la squadra probabilmente più in forma dell’ultimo mese. Ma questo è il calendario, per noi è un privilegio essere ancora nelle prime otto e dobbiamo mettere in campo tutto quello che abbiamo, senza calcoli o discussioni".

SPORTAL.IT | 20-03-2019 07:20