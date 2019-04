Milano sorride per il successo su Avellino ma continua a rammaricarsi per i tanti, troppi infortuni. Contro gli irpini, out Nedovic e Micov. L'assenza, di lunga data, di Gudaitis è un ulteriore limite per le rotazioni di Pianigiani.

Tuttavia, niente mercato: "Nuovi arrivi? “No, sappiamo che siamo questi. Faremmo fatica anche ad inserire qualcuno. Dovremo trovare le soluzioni partita dopo partita, anche in base alle avversarie”, spiega il coach dell'Olimpia.

SPORTAL.IT | 29-04-2019 07:28