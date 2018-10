Olimpia, Pianigiani: "Grande passo in avanti"

Dopo la sconfitta interna col Real Madrid, l'Olimpia sbanca il campo dell'Olympiacos (99-75 il finale, 22 punti di James), conquistando una vittoria di grande prestigio: "Siamo felici perché vincere qui non è mai facile e loro venivano da due grandi vittorie esterne", le parole di Pianigiani.

Il coach dà tanta importanza al successo sui greci: "E' stato un grande passo in avanti, non per la vittoria". Niente riposo per i milanesi che, domenica, saranno protagonisti in campionato, al Forum, contro Pistoia.

SPORTAL.IT | 20-10-2018 08:35