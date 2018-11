Olimpia, Pianigiani: "Grandi passi in avanti"

L'Olimpia ha sfiorato l'impresa con il CSKA. Coach Pianigiani è soddisfatto della prova della squadra: "Sono molto chiari i grandi passi in avanti che abbiamo fatto. Se riusciamo a tenere la maturità di gioco che stiamo dimostrando, possiamo crescere verso un livello davvero molto alto".

Delusione nelle parole di Micov, ex del match, autore di 24 punti: "Siamo andati avanti, eravamo in controllo della partita, ma gli abbiamo permesso di rientrare troppo velocemente. Questa è la differenza tra i top team e le altre squadre, noi stiamo lavorando per arrivare a quel livello".

SPORTAL.IT | 09-11-2018 08:10