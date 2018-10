Olimpia, Pianigiani: "L'abbiamo vinta in difesa"

Dopo l'impresa al Pireo, Milano supera, in casa, anche il Khimki, conquistando la terza vittoria (su quattro gare) in Eurolega. Soddisfatto coach Pianigiani: "Non eravamo al meglio, ma i ragazzi sono rimasti dentro il piano partita lavorando molto bene su Shved e tornando in campo nella ripresa nella maniera migliore: l’abbiamo vinta in difesa, sono molto orgoglioso”.

Sull'ottimo inizio dei biancorossi in Eurolega (ha perso solo con il Real Madrid): "L’anno scorso siamo partiti con molta inesperienza, soprattutto a Mosca e col Fenerbahce, e ci siamo depressi un po’. Quest’anno abbiamo giocatori con più esperienza europea e tra di noi abbiamo un maggiore vissuto".

SPORTAL.IT | 26-10-2018 07:30