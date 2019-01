Olimpia, Pianigiani presenta Nunnally

Dopo aver ritrovato il sorriso in Eurolega, l'Olimpia ha portato a casa anche la gara interna con la Virtus Bologna. Soddisfazione ma anche preoccupazione per l'infortunio occorso a James: "Mi auguro che non sia nulla di drammatico, spero di riaverlo per la sfida di Eurolega di venerdì", le parole di Pianigiani nel post match.

Il tecnico dell'Olimpia ha presentato anche il neo acquisto Nunnally, ex Avellino e Fenerbahce: "Può giocare da due, da tre e pure da quattro. Ha un’età giusta. Può giocare al fianco di Micov o al posto di Micov. Ci dà la possibilità di mixare. Al Fenerbahce ha dimostrato anche di saper difendere. Gli chiediamo di giocare in più ruoli".

SPORTAL.IT | 28-01-2019 07:25