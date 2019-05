Olimpia, Pianigiani: "Sassari è al massimo della condizione"

L'Olimpia ha superato Avellino nella decisiva gara 5, conquistando il pass per le semifinali Scudetto. Ad attendere i biancorossi c'è Sassari: "Ci aspetta una semifinale con una squadra al massimo della condizione, della fiducia e dell'equilibrio. Noi non lo siamo ma ci siamo", spiega coach Pianigiani.

Spazio anche ai complimenti per la squadra: "Abbiamo fatto una partita eccellente da tutti i punti di vista: questa era una serie per noi molto dura per il valore dei nostri avversari, che avevano un roster che valeva ben più dell’ottavo posto", chiude il coach biancorosso. Mercoledì gara 1 contro Sassari.

SPORTAL.IT | 27-05-2019 07:22