Olimpia, Pianigiani: "Squadra matura"

Milano è già in finale. Tre vittorie di fila, due a Brescia, per chiudere la pratica. Ora attende la vincitrice della serie tra Venezia e Trento. Soddisfatto coach Pianigiani: "La squadra è stata matura, mi fa piacere aver dimezzato le palle perse, è stato molto importante per portare a casa la vittoria".

Il coach milanese va oltre: "Adesso non voglio essere frainteso, ma i miei hanno il grande vantaggio, anche i più esperti, di sapere di essere un po’ indietro. Quindi non ci sentiamo ancora a posto, ma siamo consapevoli di avere strada da fare. Avere questa umiltà è importante, per capire che le cose non si fanno in un giorno".

SPORTAL.IT | 31-05-2018 07:25