Olimpia, Pianigiani: "Vittoria che crea mentalità"

Il primo trofeo stagionale va all'Olimpia Milano. Terza Supercoppa Italiana consecutiva per i biancorossi: "Siamo molto contenti, è un trofeo in un momento particolare dell’anno dove non puoi sapere come sei. Ma se sei l’Olimpia devi avere la mentalità per provarci sempre", le sue parole nel post match.

Poi tanti complimenti all'indirizzo di Brown, coach di Torino: "E' una squadra che mi piace molto. Gioca in maniera diversa dalle altre senza dare mai la possibilità di fermarti, attacca molto bene l’area e dietro sono atleti che tendono a collassare in area, provando a farti tirare da fuori, e se sbagli ti puniscono in contropiede".

SPORTAL.IT | 01-10-2018 07:55