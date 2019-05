Olimpia prima ma è allarme James

L'Olimpia vince in quel di Trento (77-79) e conquista, matematicamente, il primo posto nella griglia dei play-off. C'è comunque tanta preoccupazione in casa biancorossa, per l'infortunio a James, uscito dal campo in lacrime a pochi minuti dalla fine del match.

"Obiettivamente adesso non so. Lui non è un ragazzo che fa scena o si impressiona, ho visto che aveva molto dolore e gli è scesa qualche lacrima. Quest’anno è così, tutti i nostri giocatori di livello più alto sono fuori, cioè James, Nedovic e Gudaitis e altri non sono brillantissimi", le parole di coach Pianigiani nel post partita.

SPORTAL.IT | 06-05-2019 07:32