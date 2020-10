Olimpia, primo ko: Messina sa il perché

Prima sconfitta stagionale per l’Olimpia Milano, che dopo 13 partite vinte tra campionato ed Eurolega ha perso per 86-75 sul campo dell’Olympiacos.

La squadra di Messina ha ceduto dopo un buon primo tempo, chiuso avanti di sei punti. Nella ripresa, l’Olympiacos ha trovato le soluzioni da tre di Harrison e di Sloukas arrivando a scavare nel quarto quarto uno scarto anche superiore ai dieci punti. Appena 33 i punti segnati da Milano nel secondo tempo.

Ettore Messina non ha potuto nascondere il brusco calo dei suoi: “Devo fare i complimenti all’Olympiacos, ha meritato di vincere soprattutto con il suo secondo tempo – si legge sul sito ufficiale dell’Olimpia – Dopo l’intervallo, la loro difesa ci ha tolto tutte le nostre migliori situazioni offensive e al tempo stesso noi abbiamo concesso troppe penetrazioni dritte in area che poi hanno prodotto tanti tiri aperti da tre punti, con i piedi per terra, e sono stati quelli che ci hanno punito. Impareremo la lezione, continueremo a lavorare e proveremo a migliorare nelle prossime partite”.

OMNISPORT | 14-10-2020 22:02