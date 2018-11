Olimpia, Proli detta la linea per l'emergenza

Nonostante gli infortuni di Nedovic e Della Valle, Milano ha deciso di non operare sul mercato.

"Non prenderemo nessuno – sentenzia il presidente Livio Proli -. Affronteremo l'emergenza con le risorse interne, dando fiducia a chi è stato utilizzato meno e si aspetta di giocare di più. Siamo consapevoli dello sforzo pisco-fisico richiesto alla squadra in questo periodointensissimo, varieremo i carichi di lavoro per gestire al meglio le assenze, ma per noi è prioritario".

Nei giorni scorsi si era fatto il nome di K.C. Rivers, ex Panathinaikos, ma Proli smentisce: "Nessun arrivo, dobbiamo preservare la chimica che si è venuta a creare e che funziona. Inserire un elemento potrebbe scardinarla. Continuiamo a monitorare il mercato, ma se la nostra situazione resta tale, ovvero senza nuovi stop, non faremo nulla".

Sugli infortunati: "Della Valle potrebbe rientrare a cavallo della trasferta di Eurolega con lo Zalgiris, e nel giro di un mese recupereremo anche Nedovic. Un nuovo giocatore tra visti, tesseramenti e fase di ambientamento, lo avremmo a pieno regime in non meno di 20 giorni. Meglio puntare sulle risorse interne" conclude alla 'Gazzetta dello Sport'.

SPORTAL.IT | 21-11-2018 10:50