Olimpia, Repesa promuove il metodo Messina

Jasmin Repesa in un'intervista al Corriere dello Sport ha parlato in vista della partita di domenica tra Fortitudo Bologna e l'Olimpia Milano: "Le quattro vittorie ottenute sono un inizio che poteva starci. Piuttosto è emersa una grande differenza tra le prestazioni casalinghe e quelle in trasferta. Milano è la squadra più in forma d’Europa, ma nessuno può dirsi favorito al PalaDozza".

Secondo Repesa, Messina è il valore aggiunto di Milano: "Sì, e non solo perché è un grande coach. Si sta prendendo grandi responsabilità ma tutte le scelte partono da lui. Questo è un grande vantaggio". Il coach croato è attualmente senza squadra: "L’Italia è il mio secondo paese. Vediamo che proposte arriveranno. Ho già ricevute cinque o sei offerte ma non da club italiani", sono le parole riportate da Sportando.

SPORTAL.IT | 13-11-2019 11:41