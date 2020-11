Olimpia, rinviata la gara con il Khimki

E’ ufficiale il rinvio a data da destinarsi della sfida fra il Khimki e l’Olimpia Milano, in programma domani, in seguito ai molteplici casi di positività al Covid-19 che impediscono all’AX Armani Exchange di schierare otto giocatori come prescrive il regolamento.

L’Eurolega aveva rinviato per lo stesso motivo anche Zenit-Milano, che si sarebbe dovuta giocare mercoledì. In seguito alle modifiche apportate alle “Norme Speciali” dovute al Covid-19, e approvate dall’Executive Board di ECA, le partite sospese possono essere riprogrammate fino a tre volte. L’Eurolega si farà carico di individuare assieme alle squadre l’opzione migliore per riprogrammare una seconda volta la partita e la data di disputa della gara sara’ annunciata una volta che questa verrà individuata.

OMNISPORT | 12-11-2020 11:10