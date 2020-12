Olimpia scatenata, bis a Istanbul

Seconda vittoria in pochi giorni in Turchia per l’Olimpia Milano. I meneghini dopo aver steso il Fenebahce hanno superato per 72-69 l’Anadolu Efes, battendo per la prima volta in trasferta la squadra turca.

Gli uomini di Ettore Messina nel primo tempo chiudono sul +15, poi crollano nel terzo periodo, subendo un parziale di 21-6, e si rilanciano nel finale di partita punto a punto con una grande volata. Tra i migliori ancora Kevin Punter con 18 punti, oltre a Shavon Shields (11) e Malcolm Delaney (10).

In classifica ora l’Olimpia ha un record di 9-5 che le permette di raggiungere Real, Bayern e Valencia al terzo posto nella classifica di Eurolega, mentre l’Efes scende a 7-8.

OMNISPORT | 17-12-2020 21:10