L'Olimpia Milano è alla ricerca di un'ala forte titolare in vista della stagione 2020-2021, e le indiscrezioni sulla scelta del club meneghino aumentano. Secondo quanto riporta Sportando la società biancorossa sarebbe in pressing su Anthony Gill, in uscita dal Khimki (dove verrebbe sostituito da Derrick Williams) e già cercato dall'Olympiacos.

Le alternative sarebbero Augustin Rubit dell'Olympiacos e Zach LeDay dello Zalgiris Kaunas.

SPORTAL.IT | 11-06-2020 08:25