Olimpia, splendida vittoria contro il Real

Convincente vittoria dell’Olimpia Milano contro il Real Madrid in una partita valida per la quarta giornata dell’Eurolega. La squadra di Ettore Messina si è imposta al Forum contro gli spagnoli per 78-70, conquistando il terzo successo su quattro partite finora disputate nel torneo.

Dopo un primo tempo trascorso a rincorrere gli ospiti (+11 il massimo vantaggio dei madrileni), l’Olimpia ha inflitto un parziale di 23-13 nel terzo quarto, e ha chiuso ancora meglio, mantenendo margine sugli iberici fino alla sirena.

Sergio Rodriguez, grande ex della sfida, è il migliore di Milano con 25 punti, bene anche Shields (19) e Datome (9). Per il Real i migliori marcatori sono Thompkins con 15 punti e Abalda, a quota 14.

OMNISPORT | 16-10-2020 23:01