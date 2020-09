Olimpia, Messina ha tanti motivi per sorridere

Terza gara, terza vittoria per l’Olimpia. Distrutta (nuovamente) Cantù, con ben 40 punti di scarto. Messina è soddisfatto: “Un’altra buona partita. Abbiamo diviso i minuti, dando un turno di riposo a giocatori importanti che avevano giocato sempre”.

Il coach sottolinea il bell’approccio alla gara: “Credo che l’intensità difensiva e l’atletismo ci abbiano permesso di fare una buona copertura, in attacco ci siamo passati ancora bene la palla e questo ci ha permesso buone percentuali“. Curiosità: contro Cantù in campo, per cinque minuti, il classe 2003 biancorosso Gravaghi.

OMNISPORT | 02-09-2020 07:26